Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe

ROMA, 21 GEN - È stato condannato all'ergastolo l'uomo accusato dell'omicidio dell'ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo. I pubblici ministeri avevano chiesto il carcere a vita per Tetsuya Yamagami, 45 anni, che ha ammesso di aver ucciso Abe con un'arma da fuoco artigianale durante un comizio elettorale nella città di Nara, nel Giappone occidentale. L'omicidio è avvenuto nel 2022.