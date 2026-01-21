Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe

AA

ROMA, 21 GEN - È stato condannato all'ergastolo l'uomo accusato dell'omicidio dell'ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo. I pubblici ministeri avevano chiesto il carcere a vita per Tetsuya Yamagami, 45 anni, che ha ammesso di aver ucciso Abe con un'arma da fuoco artigianale durante un comizio elettorale nella città di Nara, nel Giappone occidentale. L'omicidio è avvenuto nel 2022.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario