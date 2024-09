Giappone: cedro di 3.000 anni abbattuto da tifone Shanshan

TOKYO, 04 SET - C'é anche un cedro di 3.000 anni tra i danni da ascrivere causati dal tifone Shanshan abbattutosi la scorsa settimana sull'isola di Yakushima, nel Giappone sud-occidentale. È quanto hanno segnalato le guide turistiche locali, dopo un sopralluogo, sostenendo che il crollo è in gran parte dovuto ai forti venti causati dalle condizioni meteorologiche avverse. L'albero alto 26 metri, chiamato "Yayoisugi", con una circonferenza del tronco di circa 8 metri, rappresentava un elemento chiave del sito turistico Shiratani Unsuikyo Ravine. Il tifone Shanshan si è avvicinato all'isola tra il 27 e il 29 agosto con una velocità del vento che, secondo l'osservatorio meteorologico locale, ha sfiorato i 170 chilometri orari nelle ore serali. L'isola, nota per i suoi cedri "Yakusugi" di oltre 1.000 anni, è stata designata come patrimonio naturale mondiale nel 1993 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.