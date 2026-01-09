Giornale di Brescia
Giampaolo Amato, 'non smetterò mai di gridare la mia innocenza'

BOLOGNA, 09 GEN - "Sono solo un uomo che ha visto la sua vita travolta dal sospetto di un duplice delitto. Le morti di Isabella e di sua mamma sono spiegabili, ed è stato fatto in maniera logica dai miei difensori. È stata solo una tragedia. Quello che voglio farvi comprendere è che io non ne porto la responsabilità. Sono innocente e non smetterò mai di gridarlo. Per me, per i miei figli e per la verità, senza la quale non c'è giustizia". Lo ha detto ai giudici l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato, al termine dell'appello per gli omicidi di moglie, Isabella Linsalata e suocera, Giulia Tateo. In primo grado è stato condannato all'ergastolo.

BOLOGNA
BOLOGNA

