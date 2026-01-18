Giornale di Brescia
Giallo sulla sorte dell'iraniano Erfan, per un'ong 'è vivo'

ROMA, 18 GEN - L'ong Hengaw, specializzata in difesa dei diritti umani in Iran, ha appreso che alla famiglia di Erfan Soltani, giovane diventato un simbolo delle ultime proteste contro il regime degli ayatollah, "è stata concessa una breve visita di persona oggi" e che "ha confermato che è attualmente vivo e in condizioni fisiche stabili": lo si legge in un comunicato diffuso su X dall'organizzazione umanitaria stessa. L'aggiornamento arriva dopo che un account ufficiale su X del governo israeliano in farsi aveva reso noto che secondo alcune fonti Soltani sarebbe stato "brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica".

