Giallo di Villa Pamphili, Ford arrestato cinque volte negli Usa

"Da interlocuzioni intercorse con il personale FBI in servizio presso l'ambasciata americana, è emerso che Ford (alias di Francis Kaufmann) ha circa cinque arresti precedenti per violenza domestica e aggressioni. Ha scontato 120 giorni di carcere per aggressione con arma letale che ha causato gravi lesioni fisiche". E' quanto scrive il gip di Roma nell'ordinanza emessa nei confronti dell'uomo accusato di avere ucciso una bimba di sei mesi - con ogni probabilità la figlia - e occultato il corpo di una donna. Entrambe le vittime sono state trovate a Villa Pamphili.