Giallo a Sassari, un 20enne trovato morto nel suo letto

SASSARI, 09 DIC - La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 20enne trovato privo di vita ieri sera nel suo letto, nella casa dei genitori, in viale Trento, a Sassari. La pm Lara Senatore ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia che sarà eseguita nell'Istituto di medicina legale di Sassari. Da una prima ispezione sul corpo non sono stati trovati segni di violenza o traumi di alcun tipo. Secondo la polizia, il giovane era rientrato a casa all'alba dopo una nottata trascorsa con gli amici. I genitori, non vedendolo uscire dalla stanza, nel tardo pomeriggio hanno aperto la porta e lo hanno trovato nel suo letto, senza vita.