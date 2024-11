Ghio a Meloni, io morta a 12 anni anche per persone come lei

ROMA, 28 NOV - "Buonasera presidente, sono Francesca e sono morta a 12 anni e anche per colpa di persone come lei che, pur avendo il potere nelle mani, pur avendo gli strumenti per cambiare, scelgono di guardare da un'altra parte trovando continuamente un capro espiatorio e deresponsabilizzare le istituzioni, addossando al singolo. La colpa per evitare di risolvere il problema, nascondendolo dietro parole retoriche: sono figli sani di un sistema malato, non è uno slogan è la realtà". Così su Instagram la consigliera genovese Francesca Ghio che ha denunciato in Consiglio la violenza sessuale subita a 12 anni, riferendo di una chiamata con Meloni. La consigliera Ghio (di Avs) riferisce i contenuti della chiamata con la premier: "Sono madre, mi ha detto al telefono - prosegue - ma sono madre anche io. E lotto per mia figlia e anche per la sua, per i figli e le figlie di tutti noi per fare in modo che non ci sia altro dolore evitabile. Dire a me a Gino, a Chiara, a tutti i cuori frantumati e le ossa rotte che vi dispiace, serve solo a voi stessi per sentirvi meglio con quello che avete o non avete fatto". "A noi - conclude Ghio - serve un cambiamento. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle persone che più non hanno voce".