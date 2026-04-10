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Ghalibaf, stop attacchi al Libano e sblocco asset iraniani prima avvio negoziati'

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ROMA, 10 APR - "Due delle misure concordate reciprocamente tra le parti devono essere ancora attuate: un cessate il fuoco in Libano e il rilascio degli asset iraniani bloccati prima dell'inizio dei negoziati. Queste due questioni devono essere soddisfatte prima che i negoziati inizino". Lo scrive sui social il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che insieme al ministro Araghchi guiderà la delegazione iraniana ai colloqui con gli Usa.

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