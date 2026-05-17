Ghalibaf, l'uccisione del leader di Hamas è ulteriore violazione della tregua

TEHERAN, 17 MAG - Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha affermato oggi che l'uccisione del leader della brigata armata di Hamas di Qassam, Izz al-Din al-Haddad, da parte di Israele venerdì durante il cessate il fuoco, rappresenta un'ulteriore violazione della tregua e delle promesse. "Senza dubbio, continuando sulla via della resistenza, il destino della nazione e della terra palestinese sarà deciso dai palestinesi zelanti", ha sottolineato, secondo l'agenzia di stampa Irna.