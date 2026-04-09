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Ghalibaf, 'basta attacchi al Libano o la risposta sarà forte'

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ROMA, 09 APR - Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che sarà a Islamabad per i negoziati con gli Usa, avverte che "le violazioni del cessate il fuoco porteranno a costi e a forti risposte" e invita a "smettere immediatamente" con gli attacchi al Libano. "Il Libano e l'intero Asse della Resistenza, in quanto alleati dell'Iran, costituiscono parte integrante del cessate il fuoco", afferma, citando il premier pakistano Sharif che ha chiarito che lo stop agli attacchi al Libano fa parte degli accordi.

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