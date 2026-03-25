Ghalibaf agli Usa, 'monitoriamo movimenti truppe, non metteteci alla prova'

ROMA, 25 MAR - Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha messo in guardia gli Stati Uniti sui movimenti di truppe nella regione. "Stiamo monitorando attentamente tutti i movimenti degli Stati Uniti... Non mettete alla prova la nostra determinazione a difendere il nostro territorio", ha dichiarato a X. Ghalibaf ha aggiunto che le forze statunitensi potrebbero "diventare vittime delle delusioni di Netanyahu". L'avvertimento giunge mentre gli Stati Uniti si muovono a schierare migliaia di marines e ulteriori navi da guerra nella regione, mentre si tenta di avviare colloqui per porre fine alla guerra con l'Iran.