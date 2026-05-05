Ghalibaf, a Hormuz non abbiamo nemmeno iniziato

TEHERAN, 05 MAG - "Sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per gli Stati Uniti, mentre noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, riferendosi al conflitto tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. "Il nuovo scenario dello Stretto di Hormuz sta prendendo forma", ha aggiunto Ghalibaf in un messaggio pubblicato oggi su X. "La sicurezza del transito marittimo e energetico è stata compromessa dagli Stati Uniti e dai loro alleati attraverso violazioni del cessate il fuoco e blocchi; ovviamente, la loro malvagità diminuirà".