Gettò dal 6/o piano figlio di 2 anni, in appello ridotta pena a 19 anni

FIRENZE, 18 DIC - La corte d'assise d'appello di Firenze ha condannato Damaris Kindelan Ballester, una cubana di 40 anni, a 19 anni per omicidio volontario, con l'attenuante del vizio parziale di mente, per aver ucciso il figlio di 2 anni e mezzo gettandolo dal sesto piano di un palazzo a Livorno il 16 agosto 2023. La donna dopo aver scontato la pena in carcere, dovrà trascorrere tre anni in una Rems in esecuzione di una misura di sicurezza. In primo grado la corte d'assise di Livorno le aveva inflitto 20 anni di reclusione oltre alla misura di sicurezza. Nella vicenda il piccolo fu portato ormai privo di vita in ospedale a Livorno. La madre raccontò che il bambino si era sentito male a causa di una caduta, avvenuta il giorno precedente, da uno scivolo in un parco giochi a Tirrenia (Pisa). Il suo racconto fu smontato dall'autopsia che evidenziò gravissime lesioni riportate dal bimbo. Inoltre gli investigatori, grazie alla videosorveglianza, ricostruirono tutti gli spostamenti effettuati dalla donna con il piccolo. In particolare sarebbero entrati nel pomeriggio del 16 agosto in un condominio in zona borgo Cappuccini, uscendone l'indomani. Alle 4,30 del 17 agosto, il piccolo era uscito in braccio alla mamma, dopo oltre 11 ore, già morto. Al processo di primo grado la donna cambiò versione raccontando che aveva sporto il figlio da una finestra per fargli prendere aria ma che poi le era scivolato dalle braccia. Una perizia psichiatrica stabilì che era affetta da un disturbo 'borderline' della personalità. La Corte d'assise così stabilì che al momento del fatto la sua capacità di intendere fosse gravemente scemata. La donna, separata dal marito, viveva a Torino ed era partita in vacanza con il figlio. "L'imminente conclusione della vacanza e il ritorno di Marco dal padre - si legge nella motivazione di primo grado - alterò il fragile equilibrio psicologico della donna", perciò la madre avrebbe gettato dalla finestra il figlio.