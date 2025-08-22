Giornale di Brescia
Gettarono farmaci Israele, ispezione Nas in struttura Aretino

Frame del video diffuso sui social dalla dottoressa Rita Segantini e dall'infermiera Giulia Checcacci, in cui le si vedono gettare nel cestino medicinali Teva, di produzione israeliana, nella Casa della Salute di Pratovecchio Stia (Arezzo). ANSA
AREZZO, 22 AGO - Ispezione del Nas con tre carabinieri, più altri cinque militari, alla Casa della Salute di Stia (Arezzo), struttura poliambulatoriale della Asl Toscana Sud Est, dove una dottoressa e un'infermiera hanno mostrato un video in cui gettano nel cestino farmaci e presidi sanitari di produzione israeliana. L'ispezione è stata attivata su richiesta della Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena. Secondo quanto appreso, l'ispezione è stata fatta giovedì e gli accertamenti hanno riguardato in particolare le modalità di conservazione dei medicinali, le date di scadenza e la corretta gestione dei campioni gratuiti. Verifiche sono state condotte anche sui cestini dei rifiuti. Il gesto, definito simbolico dalle due professioniste sanitarie, ha suscitato reazioni e la Asl Toscana Sud Est ha annunciato un iter disciplinare; gli Ordini dei medici e degli infermieri hanno istruito le rispettive valutazioni deontologiche. Entrambe le sanitarie hanno preso l'assistenza di un legale e hanno successivamente diffuso un video di scuse dove hanno chiarito la loro buona fede e l'assenza di pregiudizi sulla corretta conduzione della struttura sanitaria.

