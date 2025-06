Getta àncora contro mezzo pubblico in Laguna Venezia, denunciato

VENEZIA, 16 GIU - Con l'ancora del proprio barchino colpisce un motoscafo per il trasporto passeggeri di Venezia, rompendo un oblò, e viene denunciato per danneggiamento è interruzione di pubblico servizio. L'episodio, reso noto stamani dai Carabinieri, è avvenuto alle ore 19.00 di ieri. A essere denunciato è un veneziano di 29 anni. I militari erano stati avvertiti dal personale della società Alilaguna, all'imbarcadero dei vaporetti alle Fondamenta Nove. Secondo quanto segnalato dai dipendenti Alilaguna, il conducente del barchino, probabilmente infastidito dall'onda provocata dal mezzo pubblico, avrebbe scagliato l'ancora contro il finestrino del mezzo, infrangendolo e costringendo il comandante a fermare il motoscafo e a far scendere gli utenti. L'identificazione è avvenuta attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, portando alla denuncia del presunto responsabile.