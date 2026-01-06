Gestori del Constellation, 'siamo devastati, non ci sottrarremo'

CRANS-MONTANA, 06 GEN - "Non cercheremo in alcun modo di sottrarci" alle nostre responsabilità. Così, in una nota diffusa dalla testata Rts, i coniugi Moretti, gestori del Constellation, il bar di Crans-Montana teatro dell'incendio di Capodanno. "Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che subiscono un lutto così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita", hanno scritto. Aggiungono di avere "piena fiducia negli inquirenti affinché facciano luce sulla vicenda e rispondano a tutte le domande" e ribadiscono la loro "piena collaborazione".