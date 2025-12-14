Giornale di Brescia
Germania, sventato piano di attacco a un mercatino di Natale in Baviera

BERLINO, 14 DIC - Le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di cinque uomini sospettati di aver pianificato un attacco con veicoli di ispirazione islamista contro un mercatino di Natale. La polizia e i procuratori hanno spiegato che si tratta di tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano e che il piano che avrebbe dovuto essere attuato in Baviera, nella Germania meridionale.

BERLINO

