Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Geologi, in Toscana ci sono 90 mila frane ma il monitoraggio è puntuale

AA

FIRENZE, 31 GEN - "In Toscana ci sono numerose frane attive e aree potenzialmente instabili, diffuse più o meno in tutti i versanti, sia nella parte appenninica che nei rilievi del centro e del sud della regione. Tuttavia in Toscana esiste un livello di conoscenza sulla distribuzione e sulla tipologia di questi fenomeni (sono circa 90.000 le frane censite) che è uno dei più approfonditi in assoluto". Lo afferma Marcello Brugioni, presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana, alla luce di quanto accaduto a Niscemi, in Sicilia. "Il lavoro di indagine e di continua analisi svolto sia dall'Autorità distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in cui ricade la quasi totalità del territorio regionale, sia dalla Regione Toscana, fa sì che per l'intero territorio siano disponibili mappe e banche dati estremamente corpose e rilevanti - prosegue - La Regione ha attivato da alcuni anni un sistema di monitoraggio satellitare che consente, per talune tipologie di frane simili a quella di Niscemi, di percepire eventuali movimenti. Infine Autorità e Regione stanno operando per individuare le aree in cui è maggiore la possibilità di innesco delle cosiddette frane di neoformazione, ovvero quelle improvvise in conseguenza di eventi estremamente intensi e concentrati, come ad esempio quello del 2023". "A questo patrimonio - aggiunge - hanno contribuito in maniera fondamentale, oltre che le Università di Firenze, Siena e Pisa, i tanti geologi liberi professionisti che operano nell'ambito delle indagini geologiche di supporto per la formazione degli strumenti urbanistici dei Comuni. Questi dati sono disponibili a più livelli di dettaglio e sono essenziali, non solo per andare a vedere se quando succede qualcosa il dissesto era conosciuto o meno, ma anche e soprattutto per sapere con quali criteri certi insediamenti o attività possono coesistere in queste aree".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario