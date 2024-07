Genitori Renzi condannati fatture false, assolti bancarotta

FIRENZE, 24 LUG - Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre del leader di Iv Matteo Renzi, sono stati condannati dal tribunale di Firenze a 3 anni e 2 mesi e 15 giorni di reclusione per alcuni episodi di false fatturazioni e assolti dal reato di bancarotta fraudolenta. Assolta Matilde Renzi, sorella del leader di Italia Viva, tra gli altri 13 imputati al processo nato dal fallimento delle cooperative di volantinaggio e servizi pubblicitari Marmodiv, Delivery Service, Europe Service, collegate alla Eventi 6 srl, la società dei genitori dell'ex premier. I giudici si erano ritirati in camera di consiglio stamani intorno alle 9:20, prima delle dieci la sentenza. Assenti in aula Tiziano Renzi e Laura Bovoli.