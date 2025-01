Gen. Solazzo, dal padre di Ramy grande senso di responsabilità

MILANO, 09 GEN - Dal padre di Ramy Elgaml, il ragazzo di 19 anni morto dopo un inseguimento dei carabinieri nel novembre scorso a Milano sono venuti "grande senso di responsabilità e grande senso civico" quando ha detto di aver "fiducia nella giustizia italiana al 100%". Lo ha spiegato al TgR Lombardia il comandante dei carabinieri di Milano, Pierluigi Solazzo, il quale ha espresso "tutto il cordoglio dell'Arma per quanto è successo, per la malaugurata scomparsa di Ramy". Il generale ha sottolineato che il video dell'inseguimento ripreso da una dash cam di un militare a bordo di un'altra 'gazzella' rispetto a quella il cui conducente è indagato per omicidio stradale è stato messo a disposizione dagli stessi militari, e ciò "dimostra tutta la volontà di agire in trasparenza". "Riteniamo assolutamente necessario attendere l'esito delle indagini per poter fare qualsiasi tipo di valutazione", ha aggiunto Solazzo riguardo a eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei carabinieri coinvolti nell'inchiesta: "L'Arma - ha concluso - è e sarà sempre al fianco delle comunità locali".