Gelo sulle montagne d'Abruzzo, -17.4°C a Navelli

L'AQUILA, 08 GEN - Temperature abbondantemente sotto lo zero nella notte sulle montagne abruzzesi. Ecco le minime registrate da alcune stazioni della rete di monitoraggio dell'associazione Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it ) che comprende oltre trenta stazioni meteo e webcam in tutta la regione: nell'Aquilano, a Navelli, località Civitaretenga, -17.4°C registrati dalla stazione a quota 723 metri; -15.8°C sull'Altopiano delle Cinque Miglia, quota 1250 metri; -15.7°C al Rifugio Franchetti, sul versante teramano del Gran Sasso, a 2433 metri di quota nel territorio di Pietracamela; -13.7°C a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2132 metri.

L'AQUILA

