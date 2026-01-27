Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gelo sulle montagne abruzzesi, -23,3 gradi a Piani di Pezza

AA

PESCARA, 27 GEN - Temperature gelide, nella notte e alle prime ore del mattino, sulle montagne abruzzesi. Il termometro, secondo le rilevazioni della rete di monitoraggio dell'associazione Caput Frigoris, che comprende oltre trenta stazioni meteo e webcam in tutta la regione, ha raggiunto i -23,3 gradi a Piani di Pezza, nell'Aquilano, a 1.450 metri di altitudine, e i -19 gradi a Campo Felice, sempre nell'Aquilano, 1.538 metri. A seguire, le temperature hanno raggiunto i -9,8 gradi a Campo Felice (L'Aquila) e i -7,8 gradi a Passo Godi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario