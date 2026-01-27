Gelo sulle montagne abruzzesi, -23,3 gradi a Piani di Pezza

PESCARA, 27 GEN - Temperature gelide, nella notte e alle prime ore del mattino, sulle montagne abruzzesi. Il termometro, secondo le rilevazioni della rete di monitoraggio dell'associazione Caput Frigoris, che comprende oltre trenta stazioni meteo e webcam in tutta la regione, ha raggiunto i -23,3 gradi a Piani di Pezza, nell'Aquilano, a 1.450 metri di altitudine, e i -19 gradi a Campo Felice, sempre nell'Aquilano, 1.538 metri. A seguire, le temperature hanno raggiunto i -9,8 gradi a Campo Felice (L'Aquila) e i -7,8 gradi a Passo Godi.