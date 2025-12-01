Gelo sui monti d'Abruzzo, minima -17.1 ai Piani di Pezza
PESCARA, 01 DIC - Temperature invernali le minime registrate nella notte in Abruzzo dalle stazioni meteo della rete di monitoraggio dell'associazione Caput Frigoris (https://www.caputfrigoris.it/). In località Piani di Pezza -17.1°C, a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila. Seguono Pescocostanzo, con stazione meteo a quota 1260, in località Quarto di Santa Chiara, con -14.9°C; Campo Felice, stazione a 1.538 metri, con -13.8°C, e Palena, in provincia di Chieti, con -13.1°C registrato dalla stazione meteo Casello 42 Stazione di Palena a 1260 metri di quota. Sotto lo zero le minime all'Aquila: nella stazione meteo di Gignano, a 730 metri, -2.6°C; L'Aquila Ovest (645 metro) -5.5°C; L'Aquila Roio Piano (800 metri) -2.6°C; L'Aquila San Giacomo (810 metri) -0.7°C; L'Aquila Pile (620 metri) -3.1°C.
