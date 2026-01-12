Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gelo in Abruzzo, -23,6 gradi sull'Altopiano delle Cinque Miglia

AA

L'AQUILA, 12 GEN - Risveglio gelido in Abruzzo, con temperature sottozero dal settore interno a quello costiero: secondo i dati diffusi da Caput Frigoris, sulla rete di monitoraggio meteo-ambientale gestita dall'associazione aquilana, spicca il valore di -23,6°C registrato sull'altopiano delle Cinque Miglia. Minime molto basse anche ai Piani di Pezza (-22,4°C) e a Campo Felice in zona impianti (-21,9°C). Nel paese di Rocca di Mezzo sono stati registrati -15,9°C. Si tratta di località tutte in provincia dell'Aquila. Sottozero anche lungo la costa: Giulianova Lido -2,4°C, Pineto -1,3°C, nel Teramano, Montesilvano (Pescara) -0,6°C, Francavilla al Mare (Chieti) -0,2°C.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
L'AQUILA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario