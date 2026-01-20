Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gedi, trattativa esclusiva con il gruppo Sae per cedere La Stampa

AA

TORINO, 20 GEN - Gedi ha informato il direttore e il cdr del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae spa: la trattativa - secondo quanto apprende l'ANSA - riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing (rotative). Secondo fonti vicine a Gedi, i vantaggi della proposta Sae sono molteplici: il presidente e Ad del gruppo Sae, Alberto Leonardis, è un editore di mestiere, con provata esperienza nel settore. Il network di Sae - che conta testate quali La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara - permetterebbe alla Stampa di portare la dimensione nazionale in un sistema informativo molto forte sul livello locale. Inoltre il coinvolgimento di soggetti istituzionali locali aggiunge la prospettiva di lungo termine a un progetto industriale solido: Sae ora apre infatti anche ai soggetti istituzionali piemontesi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario