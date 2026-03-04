Giornale di Brescia
Gedi ha venduto La Stampa a Sae

TORINO, 04 MAR - Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo del quotidiano La Stampa. La cessione - spiega una nota di Gedi - comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest.

Argomenti
TORINO

