Gedi, accordo preliminare per la vendita della Sentinella del Canavese

TORINO, 23 DIC - Il gruppo Gedi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla società Ledi. Ledi è una società - detenuta al 100% dalla Fondazione Carella Donata - che svolge l'attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana L'Edicola. Il perfezionamento della cessione è previsto entro gennaio con efficacia primo febbraio 2026. La cessione è subordinata all'espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.