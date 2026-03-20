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Italia e Estero

Gdf sequestra oltre 420mila litri di carburanti di contrabbando in Friuli

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UDINE, 20 MAR - Maxi operazione della Guardia di finanza contro il contrabbando di prodotti energetici: i militari del Comando provinciale di Udine hanno sequestrato oltre 420mila litri di idrocarburi e denunciato 25 persone, tra trasportatori e destinatari finali, nell'ambito di un'indagine coordinata dall'autorità giudiziaria. L'attività, sviluppata negli ultimi mesi, ha riguardato il monitoraggio di trasporti provenienti da Paesi Ue ed extra-Ue, sospettati di introdurre carburanti in evasione di accise e Iva. I carichi, formalmente dichiarati come olio lubrificante, erano destinati a diverse località italiane. Gli accertamenti tecnici, effettuati anche con spettrofotometro a infrarossi, hanno invece evidenziato che i prodotti erano assimilabili a benzina e gasolio per autotrazione, quindi soggetti a imposta. Nel complesso sono stati sequestrati 427.953 litri di carburante e accertato il consumo in frode di oltre 1,2 milioni di litri. Stimata un'evasione di accise per circa 1,13 milioni di euro e Iva per oltre 509mila euro. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera filiera illecita.

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