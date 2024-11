Gdf sequestra 566mila euro a dipendenti società partecipata

TRIESTE, 28 NOV - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste hanno eseguito, nei giorni scorsi, al termine di articolati accertamenti documentali e contabili delegati dalla magistratura contabile di Trieste, il sequestro conservativo di immobili e valori per 566 mila euro nei confronti di due ex dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica che si occupa di realizzazione e manutenzione della rete stradale e autostradale regionale. I due sono ritenuti responsabili di un danno erariale accertato di pari importo. L'attività istruttoria della Corte dei Conti ha preso le mosse dagli esiti di indagini eseguite a suo tempo dai finanzieri coordinati dalla Procura della Repubblica giuliana.