Gdf, in Sardegna 100 barche estere non dichiarate al fisco per 48 milioni

CAGLIARI, 15 MAG - Il Reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione "Red Jack", una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.