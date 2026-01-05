GdF Gorizia sequestra 110 kg cocaina a Gorizia, valore 20 milioni

TRIESTE, 05 GEN - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno sequestrato oltre 110 chilogrammi di cocaina, scoperti nell'ambito dell'attività di controllo. Un quantità che, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un introito pari a circa 20 milioni di euro. I finanzieri hanno fermato un autoarticolato che, dopo aver attraversato la barriera autostradale del Lisert (Gorizia), procedeva lungo il tratto autostradale in direzione uscita dall'Italia verso la Slovenia. La sostanza era suddivisa in 101 panetti, del peso di circa un chilo ognuno custoditi in tre borsoni occultati nella cabina del mezzo, con targa croata, che formalmente era diretto in Croazia e trasportava materiali edili. I militari inizialmente avevano intimato l'alt al camion notando che aveva un fanale non funzionante; l'autista però non si è fermato proseguendo la marcia e dunque è stato inseguito e fermato. Insospettiti dal comportamento nervoso del conducente i finanzieri hanno ispezionato la cabina rinvenendo i tre borsoni. Le attività di controllo si sono avvalse delle unità cinofile del reparto. Il camion, intestato a una società croata, era condotto da un autista di origine serba che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione, trasporto e traffico aggravato di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato portato nel carcere di Gorizia.