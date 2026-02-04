Giornale di Brescia
Gdf alla Triestina Calcio per riciclaggio, evasione, falso

TRIESTE, 04 FEB - La Guardia di Finanza di Trieste, da stamane, ha in corso una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano presso la storica sede cittadina dell'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 di piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1. Secondo quanto apprende l'ANSA, le indagini vedrebbero indagati numerosi amministratori nel tempo succedutisi nel consiglio di amministrazione della società sportiva, tra cui anche persone di cittadinanza statunitense e canadese. Al centro dell'attività investigativa sono le decine di milioni di euro transitate nel tempo nelle casse della società sportiva per le quali la Procura di Trieste ipotizza reati di riciclaggio. Denaro sospetto a partire da quello conferito, nel 2023, da una società romana che avrebbe riversato a Trieste liquidità derivante da finanziamenti ottenuti dalla Banca Progetto (poi commissariata dalla Banca d'Italia): una vicenda, questa, da tempo sotto le lenti delle Procure della Repubblica di Milano e Roma. Quest'ultima, nello scorso dicembre, aveva disposto le perquisizioni degli amministratori dell'epoca della società giuliana, indagati per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

TRIESTE

