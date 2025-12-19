Giornale di Brescia
Italia e Estero

Gdf Alessandria sequestra 7 milioni di prodotti illegali, 36 denunciati

ALESSANDRIA, 19 DIC - La guardia di finanza di Alessandria ha sequestrato oltre 7 milioni di prodotti non sicuri e contraffatti, compresi giocattoli, gadget e accessori per bambini, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Sono stati rimossi dai market on-line europei ed è stata effettuata la contestuale segnalazione all'Istituto superiore della sanità di svariati cosmetici contenenti alcune sostanze chimiche in concentrazioni non tollerabili. L'attività trae origine dagli sviluppi della precedente indagine Doulbe, conclusa a marzo con il sequestro di oltre 2 milioni di capi d'abbigliamento e articoli per bambini. In particolare, le attenzioni dei finanzieri si sono focalizzate sull'identificazione di venditori che commercializzavano articoli potenzialmente pericolosi, destinati ai più piccoli, sfruttando in modo illecito lo store online di Amazon. Le ricerche, avviate a settembre e ancora in corso, sono state condotte con i funzionari delle Dogane di Rivalta Scrivia, della Camera di commercio e la collaborazione dei competenti uffici di Amazon. Questi articoli, oltre a violare le normative in materia di marchi e brevetti, sono risultati privi delle certificazioni di sicurezza obbligatorie. Sono state segnalate alla Camera di commercio diciannove società ed elevate sanzioni amministrative per un importo massimo di 760mila euro. Sono trentasette i denunciati.

Argomenti
ALESSANDRIA

