Gb sul piano Usa, 'Russia s'illude su stop al sostegno a Kiev'

LONDRA, 20 NOV - La Russia "s'illude" se pensa di "indebolire la determinazione del Regno Unito e del resto dell'Occidente a garantire sostegno all'Ucraina: sostegno che resta incrollabile". Lo ha detto oggi alla Camera dei Comuni il viceministro degli Esteri del governo laburista di Keir Starmer, Hamish Falconer, interpellato da Priti Patel, dell'opposizione Tory, sul piano di pace attribuito all'amministrazione Usa di Donald Trump in contatto con Mosca. Piano che Falconer non ha in alcun modo criticato, ribadendo peraltro l'unità di tutti i partiti britannici nell'appoggio a Kiev e il no a qualsiasi "cambiamento con la forza dei confini" ucraini.