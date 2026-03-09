Gb smentisce la partenza di una portaerei per la guerra contro l'Iran

LONDRA, 09 MAR - Il Regno Unito ha smentito le indiscrezioni emerse sui media di un imminente dispiegamento della portaerei britannica Hms Prince of Wales nel Mediterraneo o in Medio Oriente a fronte dell'escalation nel conflitto scatenato da Usa e Israele contro l'Iran. Il portavoce del premier Keir Starmer ha dichiarato che "non è stata presa alcuna decisione in merito a nuovi schieramenti", nonostante la portaerei mantenga "sempre un elevato livello di prontezza operativa". Londra aveva annunciato ufficialmente l'invio della Hms Dragon, un cacciatorpediniere di ultima generazione, per la difesa di Cipro.