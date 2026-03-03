Giornale di Brescia
Gb invia nave ed elicotteri anti-drone in difesa di Cipro

LONDRA, 03 MAR - Il Regno Unito è pienamente impegnato "a difendere la sicurezza di Cipro e del personale britannico" schierato nella base militare della Raf di Akrotiri, finita nel mirino della risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele. Lo ha detto il premier Keir Starmer al presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, in una telefonata di cui dà conto Downing Street, formalizzando la decisione del suo governo d'inviare "nella regione elicotteri con capacità anti-drone" e la nave militare Dragon della Royal Navy. "Noi agiremo sempre nell'interesse del Regno Unito e dei nostri alleati", ha sottolineato Starmer.

