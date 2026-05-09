Gb invia cacciatorpediniere in Medio Oriente per una futura missione a Hormuz

LONDRA, 09 MAG - Il Regno Unito ha annunciato che invierà un cacciatorpediniere, l'HMS Dragon che si trova attualmente nel Mediterraneo, in Medio Oriente in previsione di una futura missione internazionale per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. "Questo pre-posizionamento dell'HMS Dragon fa parte di una rigorosa pianificazione per garantire che il Regno Unito sia pronto, come parte di una coalizione multinazionale guidata congiuntamente da Regno Unito e Francia, a garantire la sicurezza dello stretto quando le condizioni lo permetteranno", ha dichiarato il ministero della Difesa britannico.