Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gb, Germania e Francia condannano lancio missile russo Oreshnik in Ucraina

AA

LONDRA, 09 GEN - Regno Unito, Germania e Francia hanno condannato - nel cosiddetto E3 - come "inaccettabile" il lancio del super missile Oreshnik attribuito dall'Ucraina alla Russia nella regione di Leopoli. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street in cui si ribadisce il sostegno dei tre Paesi europei - Ue e extra Ue - a Kiev.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario