Gb, Germania e Francia condannano lancio missile russo Oreshnik in Ucraina

LONDRA, 09 GEN - Regno Unito, Germania e Francia hanno condannato - nel cosiddetto E3 - come "inaccettabile" il lancio del super missile Oreshnik attribuito dall'Ucraina alla Russia nella regione di Leopoli. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street in cui si ribadisce il sostegno dei tre Paesi europei - Ue e extra Ue - a Kiev.