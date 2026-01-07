Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gb conferma supporto militare a Usa in abbordaggio petroliera russa

AA

LONDRA, 07 GEN - Il governo di Keir Starmer ha confermato di aver dato supporto militare all'operazione Usa di abbordaggio in acque internazionali del nord Atlantico della petroliera russa Marinera (originariamente Bella 1) proveniente dal Venezuela. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, John Healey, precisando che l'assistenza è consistita nella messa a disposizione di basi della Raf e in attività di sorveglianza e spionaggio aereo britannico. "Questa nave ha una storia nefasta e fa parte di un asse russo-iraniano di elusione delle sanzioni che sta alimentando terrorismo, conflitti e povertà dal Medio Oriente all'Ucraina", ha detto Healey,

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario