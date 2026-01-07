Gb conferma supporto militare a Usa in abbordaggio petroliera russa

LONDRA, 07 GEN - Il governo di Keir Starmer ha confermato di aver dato supporto militare all'operazione Usa di abbordaggio in acque internazionali del nord Atlantico della petroliera russa Marinera (originariamente Bella 1) proveniente dal Venezuela. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, John Healey, precisando che l'assistenza è consistita nella messa a disposizione di basi della Raf e in attività di sorveglianza e spionaggio aereo britannico. "Questa nave ha una storia nefasta e fa parte di un asse russo-iraniano di elusione delle sanzioni che sta alimentando terrorismo, conflitti e povertà dal Medio Oriente all'Ucraina", ha detto Healey,