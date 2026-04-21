Gb calmiera il costo del gas per mitigare l'impatto della guerra in Iran su bollette

LONDRA, 21 APR - Il governo laburista britannico ha annunciato oggi un provvedimento ad hoc per mitigare l'impatto sulle bollette energetiche di milioni di famiglie e imprese legato all'impennata dei costi delle fonti d'energia come conseguenza della guerra fra Russia e Ucraina e soprattutto del conflitto innescato in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran. L'iniziativa prevede una disconnessione sul mercato interno del prezzo internazionale del gas dai costi dell'elettricità fornita sull'isola. Per renderla possibile, l'esecutivo punta ad accelerare l'uso delle "fonti rinnovabili", come ha sottolineato in un intervento pubblico il ministro dell'Energia, Ed Miliband, promotore del progetto. Altre misure per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili - cavallo di battaglia di Miliband, esponente progressista della compagine laburista e potenziale successore del più moderato Keir Starmer se il premier dovesse cadere a causa dello scandalo Epstein-Mandelson - sono state pure annunciate. Il timore di uno shock energetico dovuto ai contraccolpi della crisi mediorientale è stato sollevato con forza nelle ultime settimane nel Regno Unito, già alle prese con gravi affanni economici e politici nazionale. Oggi, a parziale consolazione del governo, è arrivata la notizia del dato di febbraio sulla disoccupazione, migliore delle attese con un calo al 4.9% rispetto al 5,2% (record nazionale dall'era Covid del 2021) toccato dei mesi scorsi. Un dato peraltro calcolato prima della ricaduta sul Paese dei prevedibili effetti del terremoto globale scatenato dal conflitto in Medio Oriente.