Gb, 'assalto a Gaza spaventoso, porterà solo altro sangue'
epa12381709 Smoke rises after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 16 September 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed during a court appearance that the Israeli military has begun a major operation in Gaza City. More than 64,800 people have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
LONDRA, 16 SET - "Il nuovo assalto dell'Idf a Gaza è assolutamente sconsiderato e spaventoso". Lo ha dichiarato su X la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper, secondo cui l'attacco finale di terra israeliano "porterà solo altro spargimento di sangue, ucciderà altri civili innocenti e metterà in pericolo gli ostaggi rimasti". E ancora: "Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi, di aiuti umanitari senza restrizioni e di un percorso verso una pace duratura".
