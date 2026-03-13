Gb a Usa su sanzioni petrolifere, 'manteniamo la pressione su Mosca'

LONDRA, 13 MAR - Il governo britannico resta convinto della necessità di mantenere ferma la pressione sulla Russia da parte di "tutti gli alleati" dell'Ucraina. Lo ha detto un portavoce di Downing Street, interpellato sull'alleggerimento Usa delle sanzioni sul petrolio di Mosca: "Si tratta di una decisione che spetta ovviamente agli Stati Uniti, ma la nostra posizione è chiara, tutti gli alleati dovrebbero mantenere la pressione sulla Russia e sulle sue risorse di guerra". "Anche per contrastare il sostegno russo ad atti ostili nel mondo", che secondo i sospetti di Londra potrebbe avere un ruolo dietro le quinte di Mosca pure al fianco dell'Iran.