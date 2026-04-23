Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gaza, 'sei morti e 18 feriti nelle ultime 24 ore'

AA

ROMA, 23 APR - Il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che sei persone uccise e 18 ferite sono state portate negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre, si contano complessivamente 791 morti, 2.235 feriti e 761 corpi recuperati dalle macerie. Il ministero ha affermato che il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio della guerra è ora di 72.568 morti e 172.338 feriti. Lo scrive Haaretz.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario