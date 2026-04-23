Gaza, 'sei morti e 18 feriti nelle ultime 24 ore'

ROMA, 23 APR - Il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che sei persone uccise e 18 ferite sono state portate negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre, si contano complessivamente 791 morti, 2.235 feriti e 761 corpi recuperati dalle macerie. Il ministero ha affermato che il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio della guerra è ora di 72.568 morti e 172.338 feriti. Lo scrive Haaretz.