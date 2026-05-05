Gaza, '72.615 palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023'

ROMA, 05 MAG - Nelle ultime 24 ore, tre palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, portando il bilancio totale delle vittime dall'ottobre 2023 a 72.615. Lo ha dichiarato oggi il ministero della Salute di Gaza, scrive Anadolu. Un comunicato del ministero ha affermato che gli ospedali dell'enclave palestinese hanno ricevuto tre corpi, tra cui uno recuperato dalle macerie, e nove feriti nelle ultime 24 ore, a seguito delle ultime violazioni israeliane dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore nell'ottobre 2025. Il ministero ha poi aggiunto che con queste nuove vittime il bilancio totale delle vittime a Gaza dall'ottobre del 2023 sale a 72.615 e i feriti a 172.468. La guerra israeliana contro Gaza ha inoltre causato ingenti danni, colpendo il 90% delle infrastrutture civili, con costi di ricostruzione stimati dalle Nazioni Unite intorno ai 70 miliardi di dollari.