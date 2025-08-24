Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gaza, '289 palestinesi morti per fame, 115 i bambini'

epaselect epa12317917 Palestinians queue to receive a meal from a kitchen that provides free food for displaced people in Khan Yunis, southern Gaza Strip, on 23 August, 2025. EPA/HAITHAM IMAD
epaselect epa12317917 Palestinians queue to receive a meal from a kitchen that provides free food for displaced people in Khan Yunis, southern Gaza Strip, on 23 August, 2025. EPA/HAITHAM IMAD
AA

ROMA, 24 AGO - Sono "289 i palestinesi morti per fame nella Striscia di Gaza, inclusi 115 bambini": lo afferma Munir al-Bursh, capo del ministero della Salute gestito da Hamas, citato da al Jazeera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario