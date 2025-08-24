Gaza, '289 palestinesi morti per fame, 115 i bambini'
epaselect epa12317917 Palestinians queue to receive a meal from a kitchen that provides free food for displaced people in Khan Yunis, southern Gaza Strip, on 23 August, 2025. EPA/HAITHAM IMAD
AA
ROMA, 24 AGO - Sono "289 i palestinesi morti per fame nella Striscia di Gaza, inclusi 115 bambini": lo afferma Munir al-Bursh, capo del ministero della Salute gestito da Hamas, citato da al Jazeera.
