Gaynet protesta all'ambasciata Usa contro Ice

ROMA, 29 GEN - "L'Ice è un corpo di polizia eversivo braccio armato di un governo che schiaccia i diritti delle minoranze sin dal primo giorno di insediamento. Questa è l'America di Donald Trump, che con la scusa scortare le proprie delegazioni alle olimpiadi di Milano Cortina porta in vacanza finti agenti dal background estremista assunti senza avere alcuna competenza in merito alla sicurezza e al contrasto del terrorismo. La loro presenza è un precedente allarmante per la tutela dello Stato di diritto, della democrazia e dell'autonomia dello Stato Italiano, alla faccia del tanto sbandierato patriottismo". Lo afferma Rosario Coco, presidente Gaynet, oggi davanti all'ambasciata Usa a Roma al presidio organizzato da alcune forze politiche tra cui + Europa e partito socialista.

ROMA

