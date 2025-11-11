Gava, 50 milioni ai Comuni per le aree degradate dai rifiuti

ROMA, 11 NOV - "Con una misura da 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene i Comuni italiani negli interventi di riqualificazione di aree degradate da rifiuti". Lo dichiara il viceministro Vannia Gava. "Un'azione concreta - sottolinea - per restituire decoro ai territori e migliorare la qualità ambientale e urbana delle nostre comunità." Al via prossimamente i bandi per la selezione degli interventi.