Gava, 50 milioni ai Comuni per le aree degradate dai rifiuti

Cassonetti della spazzatura stracolmi di rifiuti a Genova
ROMA, 11 NOV - "Con una misura da 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene i Comuni italiani negli interventi di riqualificazione di aree degradate da rifiuti". Lo dichiara il viceministro Vannia Gava. "Un'azione concreta - sottolinea - per restituire decoro ai territori e migliorare la qualità ambientale e urbana delle nostre comunità." Al via prossimamente i bandi per la selezione degli interventi.

ROMA

