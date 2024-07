Gattino giù dal ponte, Salvini 'inasprire pene. Sono criminali'

LANUSEI, 08 LUG - "Maledetti, schifosi, ma come si fa? Sono senza parole! Urgente accelerare sull'inasprimento delle pene per chi maltratta e addirittura uccide i nostri compagni animali, come previsto dal disegno di legge della Lega, ora in Commissione". Lo scrive sui social il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, sul caso del gattino lanciato da un ponte a Lanusei (Ogliastra), da un ragazzino che, insieme agli amici, si sono filmati e hanno postato le immagini sui social. "Questi sono criminali e da criminali vanno trattati - osserva, aggiungendo un post scriptum: "Complimenti ai genitori per averli educati così bene".