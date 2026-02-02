Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gasparri, nuovi provvedimenti sulla sicurezza in Cdm questa settimana

AA

ROMA, 02 FEB - "Il governo sta mettendo a punto dei provvedimenti" sulla sicurezza che saranno "esaminati dal Consiglio dei ministri previsto questa settimana". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri lasciando Palazzo Chigi dove ha seguito il vertice sulla sicurezza insieme al vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani che era collegato da Palermo e ha dovuto lasciare anzitempo la riunione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario