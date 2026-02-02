Gasparri, nuovi provvedimenti sulla sicurezza in Cdm questa settimana

ROMA, 02 FEB - "Il governo sta mettendo a punto dei provvedimenti" sulla sicurezza che saranno "esaminati dal Consiglio dei ministri previsto questa settimana". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri lasciando Palazzo Chigi dove ha seguito il vertice sulla sicurezza insieme al vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani che era collegato da Palermo e ha dovuto lasciare anzitempo la riunione.