Gasparri, la Lega chiede tempo sul voto per il Cda Rai

ROMA, 31 LUG - "Sulla questione della Rai il gruppo del Pd si è espresso contro la calendarizzazione del voto per il Cda", mentre "la Lega ha detto di voler riflettere e di non essere pronta a dare l'assenso. Io ho ricordato che la procedura è complessa e, al di là delle dichiarazioni gladiatorie, prevede vari passaggi. Il Senato vota 2 componenti, la Camera altri 2 e il Consiglio dei ministri ne designa altri 2. Poi si riunisce il Consiglio di amministrazione della Rai per procedere ad un secondo adempimento che non si può fare in 5 minuti. Deve eleggere il proprio Amministratore delegato e indicare il presidente che deve essere sottoposto al voto della Commissione di vigilanza che deve dare una sua eventuale approvazione a 2/3 di maggioranza. Una cosa che non si può fare in un quarto d'ora. La Lega ha mostrato la necessità di riflettere. Il Pd si è espresso contro. Io ho detto che la procedura è complessa. Oggi siamo al 31 luglio, lunedì è il 5 agosto. Ditemi voi. Fatevi una domanda e datevi una risposta". Lo ha detto il presidente dei senatori di Fi Maurizio Gasparri al termine della Conferenza dei Capigruppo rispondendo alle domande dei cronisti su quando potrebbe essere possibile il voto per il Cda della Rai.